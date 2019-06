Calciomercato Sampdoria, preso Depaoli dal Chievo: tutto fatto

La Sampdoria piazza il colpo Depaoli: la trattativa con il Chievo è in via di definizione e verrà ufficializzata nei prossimi giorni.

Fabio Depaoli è retrocesso con il nell'ultima stagione, ma il prossimo anno giocherà ancora in con la maglia della .

Secondo 'Sky Sport' la trattativa con il Chievo è ormai ai dettagli e verrà definita nelle prossime ore dopo l'ultimo incontro positivo avvenuto a Milano.

La Sampdoria si assicura così un talento pronto a sbocciare definitivamente in un piazza come Genova, dopo aver già messo in mostra le sue qualità al Chievo.

Classe '97, Depaoli vanta già oltre 50 presenze in Serie A ed ha giocato anche cinque partite con la Nazionale Under 21 italiana.