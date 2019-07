Calciomercato Chelsea, Higuain non riscattato: è ufficiale

Gonzalo Higuain torna ufficialmente alla Juventus: il Chelsea ha annunciato la scadenza naturale del prestito e non lo riscatterà.

Il rispedisce al mittente Gonzalo Higuain. Il mittente è la , che dovrà riaccogliere il Pipita al termine del prestito semestrale vissuto da gennaio ad oggi con la maglia dei Blues.

Ad annunciare il divorzio tra con l'attaccante argentino sono stati i londinesi sul proprio sito internet, ufficializzando la scadenza naturale dell'accordo con i bianconeri cui non farà seguito il riscatto del cartellino.

"Gary Cahill, Gonzalo Higuain, Rob Green, Eduardo e Kyle Scott hanno lasciato il Chelsea dopo la fine dei loro contratti. Tutti e cinque hanno fatto parte della prima squadra del Chelsea nelle loro carriere e vorremmo augurargli il meglio per il futuro".

Il bilancio di Higuain Oltremanica recita 5 goal in 18 partite e la vittoria dell' , seppur quest'ultima sia arrivata senza giocare nemmeno un minuto nella finale di Baku contro l' .

Il Chelsea ha deciso di non riscattare Higuain e lo restituisce alla , che adesso dovrà stabilirne il futuro: tra le prossime destinazioni, che il fratello ha assicurato non sarà in Italia qualora Gonzalo dovesse salutare di nuovo Madama, c'è l'Atletico Madrid.