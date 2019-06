Calciomercato, Buffon piace a tanti: c'è anche il Leeds

Gianluigi Buffon è libero dopo l'addio al PSG: tante le proposte, il Leeds prova a convincerlo al trasferimento in Inghilterra.

A partire dall'ufficialità del divorzio con il si sono rincorse mille voci sulla prossima destinazione di Gianluigi Buffon, da alcune più probabili ad altre molto più fantasiose: dalla romantica suggestione di un ritorno al all'interesse di e , passando per la richiesta d'informazioni dei brasiliani del Fluminense.

Queste non sono le uniche opzioni sul tavolo del campione del mondo 2006: come rivelato da 'Il Corriere della Sera', sulle sue tracce c'è anche il , club di Championship che è la seconda divisione inglese.

Il presidente dei 'Peacocks' è l'italiano Andrea Radrizzani e qui Buffon avrebbe l'opportunità di essere allenato dal 'Loco' Marcelo Bielsa, balzato agli onori delle cronache qualche settimana fa per la decisione di far segnare l'Aston Villa (poi promosso in Premier League) dopo che il Leeds aveva trovato la via del goal con un giocatore avversario a terra.

Il fascino del torneo inglese è in grado di attrarre il 41enne che potrebbe concedersi un'ultima tappa della carriera per provare ad aiutare la squadra a conquistare la promozione in massima serie a quindici anni di distanza dall'ultima apparizione.

Per riuscirci servirà blindare la porta ed evitare di ripetere i 50 goal subiti nelle 46 partite di campionato, un po' troppi per aspirare a sogni di gloria. Con uno come Buffon, gran parte dei problemi difensivi verrebbero risolti.