Calciomercato, Buffon verso l'addio al PSG: torna Trapp

Gianluigi Buffon non dovrebbe rimanere al PSG, intenzionato a puntare su Kevin Trapp che tornerà dal prestito all'Eintracht Francoforte.

L'inizio era stato positivo: tante buone prestazioni ed esperienza messa al servizio dei compagni più giovani. Da qualche settimana a questa parte, però, si è rotto qualcosa nel rapporto tra Gianluigi Buffon e il .

Con DAZN segui la Ligue 1 IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

In particolare l'errore commesso al 'Parco dei Principi' nel ritorno degli ottavi di contro il , costato l'eliminazione, ha messo in guardia la società parigina su un prosieguo con il portiere italiano.

L'articolo prosegue qui sotto

A confermare che difficilmente le parti continueranno insieme dopo il 30 giugno, data della scadenza del contratto, è 'Bild': il quotidiano tedesco riferisce infatti che a sostituire l'ex sarà con ogni probabilità Kevin Trapp.

L'estremo difensore tedesco è attualmente in prestito senza opzione di riscatto all' Francoforte (con cui si sta giocando l'accesso alla finale di ), che quindi lo perderà con certezza dal prossimo 1 luglio.

A marzo era emersa la possibilità di rinnovo per un anno più un altro opzionale a cui però non è stato dato ulteriore seguito, complice quella 'papera' e altre prove non eccelse offerte da Buffon. In stagione ha finora collezionato 23 presenze subendo 21 reti e alternandosi con Alphonse Areola tra i pali.