Calciomercato Atalanta, Muriel primo obiettivo: servono 15 milioni

Muriel non verrà riscattato dalla Fiorentina e rientrerà al Siviglia, ma solo di passaggio. Il colombiano piace all'Atalanta: costa 15 milioni.

L'avventura di Luis Muriel alla è finita dopo soli sei mesi ma l'attaccante colombiano potrebbe restare in e più precisamente all'.

Il club orobico, fresco di qualificazione in , starebbe pensando proprio al colombiano per rinforzare l'attacco dove i soli Gomez, Ilicic e Duvan Zapata non bastano.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' negli scorsi giorni c'è stata una forte accelerazione nella trattativa col e l'affare si potrebbe chiudere intorno ai 15 milioni di euro.

Muriel, attualmente impegnato in Copa America, sarebbe ben felice di continuare a giocare in Serie A nell'Atalanta dopo aver già vestito le maglie di , , e Fiorentina per un totale di 184 presenze e 49 goal in Serie A.

Chi sarebbe entusiasta dell'eventuale arrivo di Muriel a Bergamo è Timothy Castagne che, intervistato qualche giorno fa da 'La Gazzetta dello Sport', ha speso parole importanti per il colombiano.

"Muriel? Ho letto anche io, speriamo! Che giocatore, veramente forte. Può spaccare le partite, uno come lui sarebbe perfetto".

L'attaccante, già vicino al lo scorso gennaio prima di scegliere la Fiorentina, è stato di nuovo accostato ai rossoneri ma ad oggi l'Atalanta sembra in netto vantaggio.