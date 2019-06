Calciomercato Fiorentina, Muriel non sarà riscattato: rispunta il Milan

La Fiorentina si avvia a non riscattare Muriel dal Siviglia: troppi i 15 milioni necessari, si riaccende la pista Milan e spunta un ritorno alla Samp.

Luis Muriel, dopo soli 6 mesi, potrebbe salutare la . Per la nuova proprietà capeggiata da Rocco Commisso, troppi i 15 milioni da versare al per acquistare il cartellino del colombiano per il quale si riaccende l'ipotesi .

Lo fa sapere 'La Nazione', secondo cui i rossoneri sarebbero pronti a trovare un'intesa col club andaluso non appena i viola comunicheranno al Siviglia di non voler riscattare Muriel.

Sull'attaccante, oltre al Milan, spunta un'ulteriore suggestione che lo vedrebbe nei pensieri di una intenzionata a riaccoglierlo dopo averlo ceduto in due estati fa.

Ma come detto, occhio allo scenario che conduce al Diavolo: Marco Giampaolo, estimatore di Muriel per averlo allenato proprio in blucerchiato, vorrebbe riaverlo alle proprie dipendenze. Addio ai viola possibile, ma per il 'cafetero' il futuro potrebbe essere ancora in .