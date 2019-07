Calciomercato Atalanta, Barrow può andare al Parma: incontro tra i club

L'Atalanta può perdere Musa Barrow: sulle sue tracce c'è il Parma che, dopo aver definito Karamoh, può acquistare un altro classe 1998.

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Muriel e confermato il tridente da sogno formato da Ilicic, Gomez e Duvan Zapata, l' lavora in uscita. Tra gli indiziati a partire c'è Musa Barrow.

Segui la Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Secondo quanto riporta 'Sportitalia', sull'attaccante gambiano classe 1998 sarebbe piombato il , che sta ricostruendo il proprio attacco per la prossima stagione.

Dopo aver chiuso per Hernani dallo , pronto a fare le visite mediche, e Yann Karamoh dall' , i crociati vorrebbero anche il talento dell'Atalanta, esploso nella seconda parte della stagione 2017/18 prima di vivere una scorsa annata complicata.

Nello scorso campionato Barrow ha segnato soltanto un goal in 21 presenze, alla terzultima giornata contro il in casa. Una rete decisiva per la qualificazione in Champions, visto che ha sbloccato il match poi vinto 2-1.

La 'Dea' sembrerebbe però disposta a lasciar partire l'attaccante, vista l'abbondanza nel reparto dopo l'arrivo di Muriel e la conferma di Pasalic, spesso utilizzato dietro le punte.

Gasperini nella scorsa stagione ha dato minuti anche al classe 2001 Piccoli. Gli spazi per Barrow sembrano chiudersi. E il Parma prova a offrirgli una nuova soluzione, per una nuova avventura in .