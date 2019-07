Karamoh dall'Inter al Parma, affare fatto: il francese sarà gialloblù

Yann Karamoh giocherà nel Parma: l'esterno francese arriverà in Emilia dall'Inter a titolo definitivo.

I crismi dell’ufficialità non ci sono ancora, ma ormai non sembrano proprio esserci più dubbi: Yann Karamoh sarà a breve un nuovo giocatore del .

Il club gialloblù ha trovato un accordo con l’ , proprietaria del cartellino del giocatore, che si trasferirà in Emilia a titolo definitivo.

Secondo quanto riportato da Sky, l’operazione verrà chiusa sulla base di circa 13 milioni di euro, più il 50% di un’eventuale futura rivendita che finirà nelle casse dei nerazzurri.

Karamoh, 21 anni, è approdato all’Inter nell’estate del 2017 dopo essersi messo in mostra con la maglia del . Dopo una prima stagione all’ombra del Duomo, nella scorsa annata è tornato in per giocare in prestito con il .

Ad attenderlo adesso ci sono le visite mediche di rito che rappresenteranno l’ultimo passo necessario prima della firma sul contratto che lo legherà ai ducali.