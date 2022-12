Calciobidone 2022, la lista dei candidati: anche Ramsey, Kokorin e Radu

E’ stata resa nota la ‘Flop Ten’ dei candidati al Calciobidone 2022: nella scorsa edizione fu Aaron Ramsey ad imporsi.

Torna puntuale come ogni anno l’appuntamento con il Calciobidone, ovvero il riconoscimento realizzato dal portale ‘Calciobidoni.it’ e assegnato al calciatore straniero che peggio si è distinto nel corso della stagione di Serie A.

Un gruppo di giurati ha selezionato la ‘Flop Ten’, ovvero la ristretta cerchia di giocatori in lizza per il premio. Tre le squadre più rappresentate, ovvero Juventus, Inter, Genoa e Fiorentina, visto che hanno due giocatori (o ex giocatori) che sono stati inseriti tra i candidati.

A ‘concorrere’ per Calciobidone 2022 (si potrà votare attraverso il portale ‘Calciobidoni.it’) saranno dunque dieci calciatori:

ARTHUR e RAMSEY (Juventus)

BOGA (Atalanta)

CAICEDO (Genoa/Inter)

KOKORIN (Fiorentina)

MAKSIMOVIC (Genoa)

NANI (Venezia)

PIATEK (Fiorentina/Salernitana)

RADU (Inter/Cremonese)

SUPRYAGA (Sampdoria)

Ramsey, che è stato nominato Calciobidone nel 2021 e che oggi milita nel Nizza, è alla sua terza candidatura consecutiva, mentre Kokorin è nel 2021 ha vinto nella categoria ‘Jolly’.

L’albo d’oro del Calciobidone recita: Quaresma (Inter, 2009/2010), Adriano (Roma, 2011), Forlan (Inter, 2012), Bendtner (Juventus 2013), Belfodil (Inter/Livorno 2014), Iturbe (Roma, 2015), Kondogbia (Inter, 2016), Gabigol (Inter, 2017), Kalinic (Milan, 2018), Schick (Roma, 2019), Eriksen (Inter, 2020), Ramsey (Juventus, 2021).