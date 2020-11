Cagliari-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Gioca Ounas

Nel Cagliari partono dal 1' Zappa e Marin, in attacco ancora una volta Simeone. Sampdoria con Jankto e Ramirez, c'è Candreva.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Ounas, Joao Pedro, Nandez; Simeone

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella

Dopo il pari a sorpresa tra e , il sabato calcistico in si apre con la gara della Sardegna Arena tra i padroni di casa del e la dell'ex Ranieri. Per i rossoblù la possibilità di agganciare i liguri in classifica, per glli ospiti quella di avvicinare le posizioni di testa.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Di Francesco propone Ounas titolare insieme a Joao Pedro e Nandez, lasciando Sottil in panchina. Ancora una volta Simeone prima punta, con Marin e Rog confermati davanti alla difesa. Godin e Walukiewicz centrali davanti a Cragno, mentre Zappa e Lykogiannis sono i terzini.

Nella Sampdoria le punte sono Ramirez e Quagliarella, Candreva titolare come esterno alla pari di Jankto. In mezzo Thorsby ed Ekdal, tra i pali gioca Audero. In difesa Bereszynski ed Augello sono i terzini, con Yoshida e Tonelli al centro della difesa. Damsgaard parte dalla panchina.