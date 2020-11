Cagliari-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari cerca l'aggancio alla Sampdoria, sfida alla Sardegna Arena: tutto sulle formazioni e su dove vedere la gara in tv e streaming.

CAGLIARI-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 8 novembre 2020

8 novembre 2020 Orario: 15:00

15:00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Settimo turno di , alla Sardegna Arena si gioca Cagliari-Sampdoria. Un match essenziale per entrambe, desiderose di avvicinarsi alla zona più importante, per divenire sorpresa di questo avvio stagionale. Tre punti, attualmente, separano le due squadre.

La Sampdoria è riuscita ad alzare la testa in maniera incredibile dopo le due sconfitte iniziali, ottenendo tre vittorie di fila e il pareggio nel Derby contro il , mentre il Cagliari è caduto contro il nell'ultimo turno, ottenendo comunque due successi e un pari in questa Serie A 2020/2021.

Il Cagliari può contare tra l'altro con la coppia goal fin qui più prolifica: cinque per Simeone, quattro per Joao Pedro. Dopo l'ottima scorsa annata, i due sudamericani sono partiti con l'acceleratore, decisi a raggiungere la doppia cifra il prima possibile per il bene del team sardo.

Neanche a dirlo, ancora una volta è invece Fabio Quagliarella il bomber della Sampdoria: capitano blucerchiato a quota quattro centri, che ha così raggiunto 168 nella massima serie, intenzionato ad avvicinare quanto più possibile il magico traguardo dei 200.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Cagliari-Sampdoria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO CAGLIARI-SAMPDORIA

La gara tra Cagliari e Sampdoria, Di Francesco contro Ranieri, verrà disputata alla Sardegna Arena l'8 novembre 2020 alle ore 15: match in programma in quel di Cagliari, senza tifosi.

Cagliari-Sampdoria sarà trasmessa in diretta esclusiva dall’emittente satellitare Sky, più precisamente sul canale Sky Sport, canale 251.

Il match del settimo turno di Serie A tra Cagliari e Sampdoria verrà trasmessa anche in . Coloro che sono abbonati a Sky, potranno seguire la gara con dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet attraverso il servizio Sky Go.

Un’alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio streaming di Sky che permette la visione dei vari eventi acquistando uno dei pacchetti proposti.

Sarà possibile seguire Cagliari-Samdporia anche sul nostro portale grazie alla diretta testuale. Su Goal tutti gli aggiornamenti della sfida della Sardegna Arena minuto per minuto, dalle formazioni alle azioni degne di nota.

Di Francesco è pronto a proporre ancora una volta Simeone come prima punta, supportato da Nandez, Joao Pedro e Sottil: occhio però alla possibile carta Ounas da titolare. A centrocampo Marin e Rog intoccabili, come Godin e Walukiewicz davanti a Cragno. Lykogiannis e Zappa partono avanti sugli esterni.

La Sampdoria risponde con il quadrato 4-4-2 di Ranieri, che vede Ramirez e Quagliarella di punta. Sono Ekdal e Thorsby a giocare come interni, lasciando a Jankto e la sorpresa Damsgaard il compito di correre sulle fasce. Tra i pali Audero, difeso da Bereszynski, Yoshida, Tonelli ed Augello.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Quagliarella, Ramirez