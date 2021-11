Cagliari-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CAGLIARI-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Cagliari-Salernitana

• Data: 26 novembre 2021

• Orario: 20.45

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Cagliari di Walter Mazzarri sfida in casa la Salernitana di Stefano Colantuono nello scontro salvezza della Unipol Domus, anticipo della 14ª giornata di Serie A. Le due squadre si trovano in fondo alla classifica del massimo campionato con 7 punti ciascuna: i sardi hanno ottenuto una vittoria, 4 pareggi e 8 sconfitte, i campani, invece, 2 vittorie, un pareggio e 10 sconfitte.

Segui Cagliari-Salernitana su DAZN. Attiva ora Nell'unica sfida disputata in casa degli isolani in Serie A, e risalente al 9 maggio 1999, i rossoblù di Gian Piero Ventura si imposero per 3-1 sui granata di Francesco Oddo con un goal di Mboma e una doppietta di Daniele Berretta a firmare la rimonta dopo il vantaggio iniziale degli ospiti con Di Vaio. Cagliari e Salernitana hanno al momento le peggiori difese del campionato, avendo subito entrambe 28 reti in 13 gare, con una media superiore ai 2 goal presi a partita. I sardi hanno tuttavia segnato di più: 15 reti contro le 10 dei campani. Il Cagliari viene da 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 giornate, mentre la Salernitana ha rimediato una vittoria e 3 k.o. nelle precedenti 4 gare. L'italo-brasiliano João Pedro, in odore di chiamata in Nazionale, è il bomber degli isolani con 8 reti realizzate, mentre Federico Bonazzoli e Mamadou Coulibaly sono i giocatori più prolifici nelle fila campane con 2 goal a testa. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-SALERNITANA

Cagliari-Salernitana si disputerà la sera di venerdì 26 novembre 2021 nel palcoscenico della Unipol Domus di Cagliari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la

DOVE VEDERE CAGLIARI-SALERNITANA IN TV

Lo scontro salvezza Cagliari-Salernitana sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida Cagliari-Salernitana sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Cagliari-Salernitana su DAZN sarà curata da Gabriele Giustiniani, con il commento tecnico di Dario Marcolin. Sky invece affiderà la telecronaca della sfida della Unipol Domus ad Antonio Nucera, con Giancarlo Marocchi come seconda voce.

CAGLIARI-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING

L'anticipo Cagliari-Salernitana, mediante DAZN e Sky Go, sarà visibile in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare le rispettive app per sistemi iOS o Android, nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale delle due piattaforme.

Gli utenti DAZN, al termine del match, avranno inoltre a disposizione gli highlights e l'evento integrale per la visione in modalità on demand.

Un'ulteriore possibilità di visione della partita in streaming è rappresentata da NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare ai clienti che acquistano il Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà la possibilità ai propri lettori di seguire Cagliari-Salernitana anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla gara, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-SALERNITANA

Mazzarri potrebbe confermare gli uomini che hanno strappato un punto a Reggio Emilia al Sassuolo, schierati con il 4-4-2. Davanti al portiere Cragno, in difesa Zappa (preferito a Caceres) e Lykogiannis si candidano ad agire da terzini, con Ceppitelli e Carboni, vista l'indisponibilità per infortunio di Godin, a comporre la coppia centrale difensiva. A centrocampo Grassi (favorito su Deiola e Strootman) e Marin agirebbero da interni, con Nandez e Bellanova sulle corsie laterali. Davanti tandem d'attacco composto da João Pedro e Keita, con Pavoletti pronto a subentrare.

Colantuono potrebbe optare sul piano tattico sul 4-3-1-2. Davanti Simy e Bonazzoli potrebbero rilevare dal 1' Djuric e Gondo. Alle loro spalle, in posizione di trequartista, agirà invece l'esperto Ribery. Sulla mediana, ancora out per infortunio M. Coulibaly e Capezzi, Di Tacchio sarà confermato come playmaker, con L. Coulibaly e Kastanos mezzali. In difesa conferme per i terzini Zortea e Ranieri e per i due centrali Gyomber e Gagliolo. Fra i pali ci sarà Belec.

L'articolo prosegue qui sotto

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Grassi, Marin, Bellanova; João Pedro, Keita.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos; Ribery; Simy, Bonazzoli.