Probabili formazioni Cagliari-Salernitana: Bellanova confermato, fuori Ribery

Uno spareggio salvezza, nonostante il campionato non sia arrivato che alla quattordicesima giornata: ecco cos'è Cagliari-Salernitana, anticipo ad alta tensione che apre ufficialmente un altro weekend di Serie A.

Basta dare un rapido sguardo alla classifica per rendersene conto: attualmente sono proprio Cagliari e Salernitana i due fanalini di coda del torneo, con appena 7 punti racimolati nei primi 13 turni e un allenatore a testa cambiato (Mazzarri per Semplici e Colantuono per Castori). Il quartultimo posto, attualmente, dista 4 lunghezze.

Per quanto riguarda le probabili formazioni che scenderanno in campo alla Unipol Domus, Mazzarri potrebbe confermare l'undici visto domenica scorsa in casa del Sassuolo, schierando un centrocampo in linea in cui Bellanova e Nandez saranno gli esterni. Davanti João Pedro e Keita.

4-4-2 anche per la Salernitana, che dovrà fare a meno di Ribery, nemmeno convocato a causa di un attacco di gastroenterite. Colantuono potrebbe dunque avanzare Ranieri sulla linea dei centrocampisti, con Veseli adattato nel ruolo di terzino sinistro. In attacco Bonazzoli con Djuric.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-SALERNITANA

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Marin, Nandez; João Pedro, Keita. All. Mazzarri

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Zortea, Gyomber, Gagliolo, Veseli; Kechrida, L. Coulibaly, Di Tacchio, Ranieri; Bonazzoli, Djuric. All. Colantuono