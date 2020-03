Cagliari-Roma vecchie ruggini: Kalinic mima l'altezza di Pisacane

Dei buffetti sulla testa del difensore cagliaritano e il gesto dell'altezza: all'andata i due erano stati protagonisti del goal annullato al croato.

La vittoria della in quel di , sofferta ma fondamentale in chiave Champions ed , è sopratutto quella di. L'attaccante croato ha ritrovato il goal, segnando una doppietta e risultando finalmente decisivo per i giallorossi. Contro i rossoblù, anche uno screzio con Pisacane.

Quando vede il Cagliari, Kalinic vede rosso. Basti pensare alla gara d'andata, in cui riuscì a segnare la rete decisiva, prima che questa venisse annullata per fallo su Pisacane. Giallorossi furiosi e difensore napoletano accusato di aver simulato. Ora, alla Sardegna Arena, il secondo round.

Durante Cagliari-Roma, infatti, Kalinic e Pisacane sono nuovamente finiti a duello, con il croato che ad un certo punto della gara a dato tre buffetti sulla testa dell'avversario, mimando il gesto del 'sei basso' nei confronti del difensore di Maran.

Una scena diventata ovviamente subito virale sul web e che ha riportato alla mente dei tifosi di Cagliari e Roma la gara d'andata, terminata 1-1 in seguito al mancato goal di Kalinic. Vecchie ruggini tornate prepotentemente alla ribalta un girone dopo.