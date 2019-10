Cagliari-Pogon 3-1: Rimonta rossoblù, tripletta di Simeone

Il Cagliari batte in rimonta 3-1 il Pogon, primatista del campionato polacco: decide una tripletta di Simeone, si rivede in campo Faragò.

Buon test alla Sardegna Arena per il di Rolando Maran. I rossoblù, impegnati in amichevole contro il Pogon primatista del campionato polacco, vincono in rimonta per 3-1 con Simeone sugli scudi. Maran, viste le tante assenze fra infortunati e giocatori impegnati in Nazionale, schiera Deiola centrale difensivo accanto a Ceppitelli, Nainggolan parte da mezzala destra e davanti Birsa agisce a supporto del tandem composto da Cerri e Ragatzu. I polacchi partono con il 3-5-2, con Spiridonovic e Manias di punta.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Al 5' minuto subito calcio di rigore per gli ospiti: fallo di Deiola su Spiridonovic e l'arbitro comanda il tiro dal dischetto. Lo stesso Spiridonovic trasforma con freddezza angolando sulla destra. Ospiti vicini anche al raddoppio, ma Manias si mangia il 2-0 sulla respinta corta di Rafael sulla conclusione potente di Stec.

Dall'altra parte su cross calibrato di Birsa, Ragatzu ci prova in acrobazia ma mette alto. Sul finire della prima frazione, ci prova Birsa al termine di una bella azione, ma il suo tiro a giro si spegne sul fondo. Il Cagliari parte forte anche nella ripresa, con il passaggio a una sorta di 4-2-3-1, con Birsa, Nainggolan e Ragatzu alle spalle di Cerri e Castro in mediana accanto ad Oliva.

I rossoblù insistono e pervengono al pareggio al 73': Oliva recupera palla sulla trequarti, Nainggolan smarca Simeone e il 'Cholito' con un tocco preciso batte il portiere. L'argentino è scatenato, e all'83' trova la doppietta personale ribadendo in rete sotto misura dopo un tentativo fallito di Cerri respinto dal portiere. Al 90' Giua assegna un rigore ai padroni di casa per atterramento in area di Cerri. Batte ancora l'ex che con un tiro potente e preciso fissa il punteggio sul 3-1.

Il Cagliari vince dunque in rimonta e in vista dell'impegno in campionato contro la Maran può sicuramente ritenersi soddisfatto per il gioco espresso dai rossoblù nel secondo tempo e per il fiuto del goal dimostrato da Simeone, nonostante le numerose assenze.

IL TABELLINO

CAGLIARI-POGON 3-1 (0-1)

MARCATORI: 6' rig. Spiridonovic (P), 73', 83', 90' rig. Simeone (C)

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael (63' Aresti); Pinna, Ceppitelli (63' Faragò), Deiola, Aly (46' Rog); Nainggolan, Oliva, Castro (72' Ladinetti); Birsa (70' Simeone); Cerri, Ragatzu. All. Maran

POGON (3-5-2): Stipica (46' Bursztyn); Triantafyllopoulos (46' Bartkowski), Zech (46' Zurawski), Lasicki (86' Starzicki); Stec (46' Fraczczak), Kowalczyk (46' Kozulj), Podstawski (46' Guarrotxena), Hostikka (46' Hostikka), Matynia (71' Smolinski); Manias (46' Buksa), Spiridonovic (46' Benyamina). All. Runjaic

Arbitro: Giua di Olbia

Ammoniti: Buksa (P)