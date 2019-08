Cagliari, Pavoletti salta l'Inter: infortunio al ginocchio sinistro

Pavoletti non prenderà parte a Cagliari-Inter a causa di una distorsione al ginocchio sinistro: l'attaccante dovrebbe tornare dopo la sosta.

Brutte notizie in casa . Leonardo Pavoletti non sarà infatti disponibile per la sfida contro l' di domenica sera. L'attaccante si è procurato un infortunio al ginocchio nella prima giornata di contro il e ora il suo rientro è previsto dopo la sosta per le nazionali.

Come riportato da 'Sky Sport', Pavoletti nel corso della gara contro le Rondinelle ha rimediato una distorsione al ginocchio sinistro, la quale lo ha anche costretto a lasciare la Sardegna Arena con un tutore a sostegno della gamba.

Il giorno successivo l'attaccante rossoblù ha svolto degli esercizi personalizzati in piscina ma il presentarsi di un riversamento non gli ha permesso di svolgere degli accertamenti strumentali.

Esami che potrebbero essere effettuati nella giornata di domani, con il giocatore che - come detto - sarà così costretto a saltare la partita contro l'Inter.

Per il Cagliari non sarà l'unica assenza pesante, visto che anche Alessio Cragno non è ancora riuscito a risolvere i problemi alla spalla che lo terranno ai box almeno per altre due settimane. Nel caso del portiere rossoblù sarà anche da valutare un'eventuale operazione.