Cagliari, Pavoletti k.o. nel primo tempo: "Non sembra nulla di grave"

Il Cagliari perde sul finire del primo tempo della gara con il Brescia il bomber Pavoletti: problema al ginocchio e sostituzione.

Non è iniziato al meglio il campionato del sotto il profilo degli infortuni. Il bomber Leonardo Pavoletti ha infatti accusato un problema al ginocchio sul finire del primo tempo della sfida con il ed è stato costrettito o a chiedere il cambio.

Il centravanti è rimasto a terra per un paio di minuti, e si è reso necessario l'intervento dei sanitari sardi. Il giocatore è riuscito a rialzarsi, e pur dolorante, ad uscire dal campo per ulteriori soccorsi.

L'attaccante si è quindi rialzato ed è potuto tornare in campo. Ma al primo contrasto aereo ha sentito nuovamente dolore ed ha alzato bandiera bianca, chiedendo il cambio alla panchina.

Maran ha quindi inserito al suo posto Cerri al 45', con l'arbitro che ha poco dopo concesso 5 minuti di recupero per il tempo perso. La perdita per infortunio di Pavoletti è sicuramente un problema in più per il Cagliari, uscito sconfitto 1-0 al debutto stagionale.

Sulle condizioni dell'attaccante si è espresso a fine partita il tecnico rossoblù Rolando Maran, intervenuto in sala stampa.

"Non sembra nulla di grave. Vedremo meglio domani dopo che farà le visite".

Dopo il k.o. interno contro il Brescia, il Cagliari affronterà domenica prossima l' di Antonio Conte, sempre alla Sardegna Arena.