Cagliari-Parma 2-2: Cornelius in extremis gela i rossoblù

Un goal in pieno recupero di Cornelius gela il Cagliari e fissa il risultato sul 2-2. Di Kucka, João Pedro e Simeone le altre reti.

Continua il digiuno di vittorie del , che viene raggiunto in extremis alla Sardegna Arena da un mai domo. Dopo un primo tempo chiuso sull'1-1, con reti di João Pedro e Kucka, nella ripresa i goal di Simeone e Cornelius fissano il punteggio sul 2-2. La sfida dal sapore europeo termina dunque senza vincitori, con le due squadre che restano appaiate in classifica a 32 punti.

Maran conferma a centrocampo Ionita e ripropone in regia Cigarini, con Pisacane che torna al centro della difesa accanto a Klavan. D'Aversa, in piena emergenza, schiera Siligardi nel tridente offensivo con Cornelius e Kurtic. Pronti, via e su palla persa dalla difesa palla a Kucka al limite dell'area: tiro di controbalzo che sfiora il palo alla destra di Cragno. Il Cagliari prova a rispondere al 14': bell'azione Nandez-João Pedro-Cigarini, con conclusione di quest'ultimo di poco alta sopra la traversa.

I rossoblù crescono nella manovra e al 19' passano a condurre: grande assist di Simeone dalla destra per João Pedro, che gira a rete rasoterra di prima intenzione e batte sul primo palo Colombi. Pochi minuti dopo, al 25', palla di Nainggolan per Simeone, che calcia centralmente e trova la risposta di Colombi. Il Cholito si ripete al 29', sempre servito dal belga, e trova di nuovo la respinta del portiere avversario.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

Sanguinosa palla persa da Simeone, che al si scontra con João Pedro al 31' e dà il via al contropiede Brugman. Assist sulla sinistra dell'area per Kucka, che con una staffilata colpisce in pieno il palo, con Cragno comunque sulla traiettoria. Il Cagliari replica al 36' con la traversa colpita da Simeone su tiro ribattuto dal limite dell'area.

Al 39' secondo legno per i sardi: Faragò su calcio d'angolo stacca bene di testa e colpisce il palo, con la palla che poi termina fra le braccia dell'estremo difensore del Parma. I rossoblù cingono d'assedio i ducali, che tuttavia si salvano ancora su conclusione da fuori di Nainggolan, con l'ennesima respinta di Colombi. La beffa per i padroni di casa si consuma al 42': cross dal fondo di Brugman, che taglia in due la difesa avversaria e trova l'inserimento sul 2° palo di Kucka, per il quale è un gioco da ragazzi mettere in fondo alla rete.

Cagliari d'assalto a inizio ripresa, con Pellegrini e Cigarini che impegnano severamente Colombi. Al 52' arriva l'episodio che può spezzare l'inerzia della gara: rigore concesso ai sardi da Irrati per un'evidente spinta di Gagliolo in area su João Pedro. Lo stesso brasiliano si incarica della trasformazione ma calcia clamorosamente sul fondo sulla destra. I rossoblù hanno il merito di continuare a premere e al 53' sono premiati: Pellegrini va sul fondo e crossa basso sul secondo palo, dove arriva in scivolata Simeone e insacca.

Girandola di emozioni quando al 59' Irrati comanda il tiro dal dischetto per un tocco col braccio di Klavan, che il VAR rettifica a calcio di punizione perché avvenuto al limite dell'area. La successiva battuta di Bruno Alves si infrange sulla barriera. Nandez, in contropiede, trova la risposta in corner di Colombi, che non si lascia sorprendere. Il Parma prova a sfruttare i calci piazzati ma con scarsa brillantezza.

Nel finale c'è il tempo per il debutto di Paloschi con i sardi e per una volée di Kurtic di poco alta. Ancora Hernani impegna Cragno alla deviazione in corner. I rossoblù sono davvero ad un passo dalla gloria quando al 90' + 4 si lasciano sfuggire Cornelius, che trova il rocambolesco 2-2 sfruttando un cross di Kurtic per incornare di testa e gelare la Sardegna Arena.

IL TABELLINO

CAGLIARI-PARMA 2-2 (1-1)

MARCATORI: 19' João Pedro (C), 42' Kucka (P), 53' Simeone (C), 90' + 4 Cornelius (P)

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini (73' Oliva), Ionita; Nainggolan; João Pedro, Simeone (84' Paloschi). All. Maran

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Brugman (80' Sprocati); Siligardi (57' Caprari), Cornelius, Kurtic. All. D'Aversa

L'articolo prosegue qui sotto

Arbitro: Irrati di Pistoia

Ammoniti: Cigarini, Nandez, Nainggolan (C), Darmian, Gagliolo (P)

Espulsi: nessuno