Cagliari chiamato a scegliere il nuovo allenatore: contatti con De Rossi

A breve il Cagliari scioglierà il nodo allenatore: tra i profili sondati c'è anche quello di Daniele De Rossi.

La retrocessione in Serie B non è ancora stata completamente assorbita dai tifosi del Cagliari, curiosi di capire quale sarà il prossimo allenatore col compito di guidare la squadra verso un immediato ritorno tra i grandi: ad oggi questa carica appare vacante, ma qualcosa in tal senso si muove eccome.

Agostini ha sostituito Mazzarri nelle ultime tre giornate di campionato, ma si è già fatto da parte: la società è in contatti fitti con diversi profili, tra cui quello di Daniele De Rossi.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', l'ex centrocampista della Roma è un'opzione da tenere in seria considerazione: ritiratosi nel gennaio 2020 dopo la breve avventura al Boca Juniors, De Rossi fa attualmente parte dello staff di Roberto Mancini in Nazionale e non vanta alcuna esperienza da primo allenatore.

Quello del presidente Giulini sarebbe quindi una sorta di azzardo, un po' come quando, nell'estate 2020, Andrea Agnelli decise di affidare la panchina della Juventus ad Andrea Pirlo, nominato in un primo momento tecnico della formazione Under 23 in Serie C.

Oltre a De Rossi, il Cagliari ha sondato le disponibilità di Filippo Inzaghi e Aurelio Andreazzoli, quest'ultimo fresco di divorzio dall'Empoli. In lizza anche Luca Gotti, Fabio Liverani ed Enzo Maresca.