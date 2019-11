Cagliari, Nainggolan: "All'Inter potevo starci tranquillamente"

Un goal e tre assist in Cagliari-Fiorentina per Radja Nainggolan: "All'Inter mi stanno rimpiangendo? Bisogna chiederlo a loro. La fascia non conta".

Quella di Radja Nainggolan è stata una gara praticamente perfetta: nel 5-2 inflitto dal alla spiccano i suoi tre assist ed il gran goal con un tiro dalla distanza che ha piegato le mani a Dragowski, il secondo in campionato dopo quello alla .

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Una prova da leader che ha permesso ai sardi di balzare al terzo posto in coabitazione con la : il sogno è più vivo che mai, un'intera isola è in fermento proprio nella stagione che porterà ai festeggiamenti per il centenario del club.

Nainggolan ha parlato al termine della partita anche dell' , ancora proprietaria del suo cartellino che è stato ceduto con la formula del prestito secco. Queste le dichiarazioni riportate da 'La Gazzetta dello Sport'.

"Io all’Inter ci potevo stare tranquillamente. Se mi stanno rimpiangendo bisogna chiederlo a loro".

In estate sarebbe potuto andare alla Fiorentina se solo non fosse arrivata la proposta del Cagliari, con cui il rapporto non si è mai interrotto fin dal 2014 con il trasferimento alla .

"Devo innanzitutto ringraziare Montella, ma io avevo dato la parola al presidente Giulini, dicendogli che se fossi andato in un’altra squadra questa sarebbe stata la sua. Una scelta di cuore che mi rende felice".

L'assenza di Ceppitelli ha reso Nainggolan capitano contro i viola: la fascia non è però una priorità per il centrocampista belga.