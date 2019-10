Il Cagliari vola e scherza con Google: "Non credi sia ora di aggiornare il nostro logo?"

Quinto in classifica e sulle ali dell'entusiasmo, ora il Cagliari vuole maggiore attenzione riguardo la sua attualità.

Un mese e mezzo esaltante, arrivato subito dopo due sconfitte nelle prime due gare. Secondo dirigenza, presidente e giocatori del , dovute ad una squadra nuova e che aveva semplicemente bisogno di un po' di tempo per conoscersi e sapere come giocare assieme. La squadra sarda ora vola, come sorpresa della .

#HeyGoogle, Serie A table looks great, but... don't you think it's time to get our logo updated? Ready to help if needed 😉 #gHelp pic.twitter.com/dhbwIDW1QU — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) October 22, 2019

Quattordici punti nelle prime otto giornate per la squadra rossoblù, mai così in alto nell'era dei tre punti dopo così pochi turni. C'è grande entusiasmo che in società si cerca di mitigare, ma la speranza di fare qualcosa di leggendario nell'anno del centenario esiste eccome in quel di Cagliari.

Vittorie e zona europea portano ad una maggiore sicurezza da parte del Cagliari, tanto da scherzare sui social, chiedendo maggiore attenzione riguardo la sua attualità. Su twitter è infatti arrivata una richiesta a Google, in virtù di come appare in logo della squadra isolana.

Nel 2015, infatti, il Cagliari ha cambiato stemma, con i quattro mori in bella vista, circondati dal rosso e dal blu. E ovviamente dal nome della squadra.

Su Google è però presente ancora quello vecchio, messo in soffitta dopo l'arrivo dell'attuale presidente Giulini:

"Hey Google, la classifica di Serie A è stupenda, ma non pensi sia ora di aggiornare il nostro logo? Pronti ad aiutare se necessario...".

In ogni caso c'è a chi è andata peggio: se il logo della è stato aggiornato dopo la modifica di qualche anno fa, non è nemmeno presente quello di e . Uno grigio anonimo per i primi e uno viola anonomo per l'altra neo-promossa. Arriverà una risposta da parte del colosso di Mountain View?