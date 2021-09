In maglia Lazio non è riuscito a essere protagonista, ora spera di prendersi il Genoa: ingresso a Cagliari e due reti.

Non poteva sognare esordio migliore, Mohamed Fares. Acquistato dal Genoa nelle ultime ore di calciomercato, l'esterno algerino ha fatto il suo esordio nella gara vinta dai liguri in casa del Cagliari. Proprio grazie alle reti dell'ex esterno della Lazio.

Subentrato nella ripresa sul risultato di 1-0 in favore del Cagliari, Fares ha avuto un impatto devastante sulla gara della Unipol Arena: doppietta di testa sugli assist della sorpresa Cambiaso, oramai conferma sulla fascia del Genoa, e successo per 3-2.

Con la difesa del Cagliari apparsa posizionata approssimativamente sulle azioni aeree del Genoa, Fares ha avuto vita facile nel ribaltare a favore degli ospiti la gara, dopo che Destro aveva riaperto il match. E così, primi punti per i liguri, che sorpassano in classifica ai colleghi rossoblù.

Una rivincita per Fares, che in maglia Lazio, a differenza delle precedenti annate con Verona prima e SPAL poi, non era riuscito a mettersi in mostra: con il Genoa, in attesa di conferme, un avvio da sogno, che lo riporta in rete dopo più di due anni.

Quarto e quinto goal in Serie A per Fares, dopo i tre segnatei con la SPAL nel 2018/2019:

"Mai avrei sognato un esordio così pazzesco. Speriamo di continuare così perché abbiamo le qualità per salvarci. Oggi sono felice per le reti e per la vittoria. I gol di testa? Ci provo, a volte va bene. Oggi è capitato due volte. La salvezza? I tre punti sono importanti perché arrivano contro una diretta rivale. Con questo gruppo andremo lontano sicuramente".

Ai microfoni di DAZN, Fares si è detto soddisfatto, per ovvi motivi, di goal e vittoria dei suoi: per la prima volta un esordiente in maglia Genoa segna una doppietta, considerato l'era dei tre punti a vittoria.

Se il buongiorno si vede dal mattino, il il classe 1996, Campione d'Africa con l'Algeria nel 2019, si toglierà parecchie soddisfazioni sotto Ballardini.