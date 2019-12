Buffon si unisce ad Alonso: disegna 4 modelli di occhiali da sole per Kimoa

Gigi Buffon collabora con Kimoa, marchio d'abbigliamento spagnolo, ispirandosi a 4 città chiave della sua carriera: Berlino, Mosca, Parigi e Torino.

Uno ha contribuito a scrivere la storia recente del calcio italiano e mondiale, l'altro della Formula 1. Gianluigi Buffon e Fernando Alonso: due fuoriclasse, due simboli dello sport. E due personaggi che, per una volta, hanno deciso di collaborare fuori dall'ambito prettamente calcistico e automobilistico.

Ad annunciarlo è Kimoa, marchio di abbigliamento spagnolo di cui Alonso, dal 2017, è il cofondatore. Buffon ha voluto unirsi al progetto del campione spagnolo, disegnando un'edizione limitata di quattro modelli di occhiali da sole ispirati ad altrettante città che hanno segnato la carriera, e in generale la vita, del portiere della : Berlino, Mosca, Parigi e, ovviamente, .

Il modello 'Berlino', legato alla finale dei Mondiali 2006, ha "lenti color oro, polarizzate, antiriflesso e con protezione anti-impronta digitale. La montatura è in acetato nero. Questa combinazione di lenti dorate e montatura nera combina l'oro della coppa del mondo con l'elegante riferimento nero del suo stile personale".

Il modello 'Mosca', città in cui Buffon ha esordito con la maglia dell' e vinto una Coppa UEFA con il , "celebra questi due momenti con un design che reinventa i modelli classici con linee e finiture attuali. La combinazione di metallo grigio antracite con acetato verde e lenti grigio scuro rende questi ocaccessorio prezioso con un design sobrio ed eterno, come la città a cui rendono omaggio".

C'è poi il 'modello Parigi', dove Buffon ha vissuto per un anno da giocatore del . Un occhiale "con lenti blu indaco, polarizzate, antiriflesso, con protezione anti-impronta digitale e montatura in acetato nero con finitura bianca sul lato curvo delle aste. Questi occhiali da sole hanno un design alla moda in cui l'eleganza italiana si fonde con la raffinatezza parigina".

Infine, il 'modello 'Torino'. Ovvero Juventus. "Progettati con una montatura di lenti in fibra di carbonio nero e argento e lime ha un peso complessivo di appena 18 grammi che lo rendono uno degli occhiali più leggeri della collezione".