Buffon, doppia cifra di Scudetti in Serie A: undici con quello francese

Nella storia del calcio solo Giggs, Gary Neville e Gento hanno vinto più campionati di Buffon considerato i cinque maggiori tornei europei.

Anche il 2020 ha sorriso a Gigi Buffon. Nuovi record per il leggendario portiere della , capace di divenire il giocatore con più presenze nella storia della , ma non solo. Il 42enne, infatti, diventa l'unico nella massima serie a conquistare almeno dieci Scudetti.

L'ultimo titolo è arrivato come noto contro la , a due giornate dalla fine. Buffon ha esultato dalla panchina e negli spogliatoi insieme ai compagni di squadra, in attesa magari di scendere in campo nelle ultime due giornate di campionato e puntare all'undicesimo Scudetto nel 2021, in virtù del rinnovo fino alla prossima estate.

Sono pochissimi i giocatori che sono stati capaci di conquistare una doppia cifra di Scudetti nei maggiori campionati d'Europa. Tra questi c'è anche Gigi Buffon, con il primo titolo in bianconero arrivato nel 2002 e l'ultimo nel 2020. In mezzo anche il torneo francese, che porta il totale a ben undici.

Se in Serie A si sono spinti fin qui a nove Chiellini, tutti consecutivi, e Bonucci, all'estero c'è chi è riuscito a fare meglio di Buffon. Non Messi, che ha comunque un'età decisamente inferiore e ha già in bacheca dieci , non i giocatori del come Muller, primatista della storia con nove.

E' la Premier League a superare di qualche lunghezza Buffon: il giocatore con più titoli complessivi nei cinque maggiori campionati europei è infatti Ryan Giggs, che con il è divenuto una leggenda quasi, almeno per ora, irraggiungibile, festeggiando ben tredici titoli.

Ha lo stesso numero di titoli invece Scholes, ma a differenza di Buffon, che conta dieci scudetti in Serie A e uno in , tutti dalla Premier League. Sopra il portiere della Juventus anche Paco Gento, icona del che tra gli anni '50 e 60' ha dominato la scena portandosi via dodici medaglie d'oro.

In una ipotetica top ten dei giocatori anche Pirri del Real Madrid con dieci, Gary Neville, anch'esso sopra Buffon con dodici titoli, e ovviamente Zlatan Ibrahimovic. Per lo svedese nove titoli tra Serie A, Ligue 1 e Liga, ai quali vanno aggiunti anche i due in Eredivisie.