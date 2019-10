Buffon risposa la Juventus: vuole il rinnovo fino al 2021

Gigi Buffon, possibile titolare col Genoa, non ha intenzione di smettere: il rinnovo di contratto annuale diventa uno scenario sempre più concreto.

Gigi Buffon non lascia. Anzi: raddoppia. Alla faccia dei 41 anni suonati e di un ruolo, quello di dodicesimo alla , che stona con la sua carriera. Tanto che l'ipotesi di appendere le scarpe al chiodo non sembra nemmeno sfiorare la mente del portiere di Carrara.

E così, come rivela 'Tuttosport', ecco delinearsi un piano per il futuro di Buffon: un rinnovo annuale, dal 2020 al 2021. Perché Gigi si sente in forma, tonico nel fisico e nella testa. E sa di poter dare ancora tanto all'interno di uno spogliatoio in cui, assieme agli altri totem Bonucci e Chiellini, è il senatore che lega passato, presente e, perché no, anche futuro.

L'idea di Buffon è dunque questa: andare avanti a oltranza. Altro che smettere. E nei prossimi mesi si confronterà assieme all'agente Silvano Martina con la dirigenza della Juventus, il presidente Andrea Agnelli in primis, per capire se vi sia la possibilità di prolungare la sua seconda esperienza nella bianconera.

Lo stesso Martina, qualche giorno fa, aveva del resto lanciato il sasso. Rivelando che Buffon pensa a tutto, tranne alla possibilità di dire stop.

"Io penso che Buffon possa giocare per altri due anni e arrivare così a 44 anni. La scelta di tornare alla Juventus quest'anno è stata giustissima e credo che avrà ancora parecchie occasioni per giocare. Ha già fatto bene e l'importante è che faccia bene ancora".

Buffon, intanto, si prepara a tornare in campo: domani sera, nel turno infrasettimanale contro il , potrebbe toccare a lui tra i pali della Juventus al posto del titolare Szczesny. Il presente è questo. Per il futuro, si vedrà. Ma tutto fa supporre che il matrimonio potrà proseguire.