Buffon sempreverde: vicino il rinnovo con la Juventus

La carriera di Buffon potrebbe continuare dopo questa stagione: previsto un incontro con Agnelli per discutere del rinnovo con la Juventus.

Di smettere non ne ha proprio voglia, l'intenzione è quella di continuare per battere nuovi record: chi pensa che la carriera di Gianluigi Buffon si concluderà al termine di questa stagione sbaglia, e di molto pure.

Il secondo portiere della ha dimostrato di saper fare ancora (e bene) il suo mestiere: a 'San Siro' contro il ha sfoderato un paio di parate da numero uno, zittendo i critici che lo davano per finito a causa dei 42 anni compiuti lo scorso 28 gennaio.

Nelle prossime settimane potrebbero esserci degli sviluppi interessanti in ottica rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno: come scrive 'Tuttosport', a marzo dovrebbe andare in scena un incontro tra lo stesso Buffon e il presidente Andrea Agnelli per discutere dell'eventualità di proseguire insieme per almeno un altro anno.

Altre squadre

Un prolungamento che permetterebbe a Buffon di avere una chance supplementare di conquistare quella che ancora manca nella sua straordinaria bacheca; più facile superare il record di presenze in : solo un gettone lo separa dalla leggenda dopo aver eguagliato le 647 apparizioni di Paolo Maldini a dicembre in occasione della trasferta di Genova contro la .

Comunque vada, Buffon è e sarà un valore aggiunto per la Juventus per doti tecniche e valori umani che lo rendono un vero uomo-spogliatoio, una chioccia per i più giovani meno 'smaliziati' rispetto ad un campione del mondo del suo calibro.