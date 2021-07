Buffon non si pone limiti: "Al Parma posso far bene altri quattro o cinque anni"

Gigi Buffon parla della sua nuova avventura, ma non dimentica la Juventus: “Ha tutte le carte in regola per vincere lo Scudetto”.

Quella che si è da poco conclusa è stata per l’Italia una cavalcata storia a Euro 2020. Trionfando infatti nella massima competizione continentale, per la seconda volta si è laureata Campione d’Europa.

Chi conosce la Nazionale Azzurra meglio di chiunque altro è Gigi Buffon che, parlando ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato dell’impresa Azzurra.

“Chiellini e Bonucci non sono certamente delle sorprese, sono dei punti di riferimento. Ogni Nazionale ha bisogno di esperienza, solidità e di quelle certezze che alcuni giocatori ti danno. Verratti per me è un campione e Jorginho è un giocatore di altissimo livello, quindi secondo me le vere sorprese sono state senza dubbio Chiesa e Donnarumma”.

Tanta fiducia nelle qualità di Donnarumma che ha l'obbligo di non porsi alcun limite.

"E' forte, per me ha tutte le potenzialità per puntare al Pallone d'Oro".

Buffon conosce ovviamente benissimo anche il mondo Juve.

“Ha tutte le carte in regola per tornare a vincere lo Scudetto. Pensando allo scorso anno spesso si parla di delusione nonostante i successi in Coppa Italia e Supercoppa. Questo è dovuto al fatto che le aspettative erano molto alte. Ad Allegri chiederanno di vincere di nuovo lo Scudetto e nessuno sa meglio di lui cosa servirà alla Juve per rialzarsi”.

Buffon intanto ha deciso di ripartire dal Parma e non ha nessun dubbio sul fatto che farà bene.