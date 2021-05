Buffon sincero: "Personalità ingombrante, ma sono rimasto dietro le quinte"

Gigi Buffon ha annunciato l'addio alla Juventus ed ha anche alzato la Coppa Italia, lasciando ancora una volta da vincitore. Adesso il portiere italiano potrebbe essere atteso da una nuova avventura a sorpresa, come da lui stesso ammesso.

Nel corso di un'intervista a 'Sky Sport', Buffon ha parlato del sentimento che ha provato negli ultimi due anni alla Juventus.

"Negli ultimi due anni non sono stato un giocatore centrale: non era scontato per uno come me e non era semplice adattarsi, ma penso di averlo fatto con entusiasmo e di aver superato la prova. Ho dato il massimo della professionalità, della serietà e dell'affidabilità e di essere stato uno su cui si può sempre contare".