Buffon alla Juventus, decisivo Agnelli: "Torna da noi"

Un ruolo primario nel ritorno di Buffon alla Juventus lo avrebbe avuto il presidente Agnelli, una volta saputo dei contatti con il Barcellona.

Sembrava impossibile e invece sta per accadere: Gianluigi Buffon alla , per la seconda volta dopo il saluto nel 2018 che aveva assunto le sembianze di un addio.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Il portiere è giunto in mattinata allo J Medical per le visite mediche di rito accolto dalla folla festante, a caccia di foto e autografi come se l'incontro con il suo idolo fosse il primo.

'La Gazzetta dello Sport' rivela un retroscena sulla molla scatenante un ritorno inatteso: a volere fortemente Buffon sarebbe stato il presidente Andrea Agnelli, una volta essere venuto a conoscenza della possibilità di un approdo al del portiere.

"Se devi andare a fare il secondo in , allora torna da noi".

Buffon si sarebbe sentito lusingato e, dopo averci pensato, avrebbe dato l'assenso. Anche perché avrà quasi certamente l'ultima chance di conquistare la , seppur non da titolare, e di superare il record assoluto di presenze in attualmente detenuto da Paolo Maldini (ne bastano otto per il primo posto). Tanti motivi, uno più importante dell'altro, risultati decisivi.