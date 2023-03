Buffon esalta Di Natale e Thiago Motta e spiega: “In Italia non capiscono un ca**o di calcio"

Gigi Buffon, parlando alla ‘Bobo TV’, ha ricordato: “Di Natale valeva Bebeto, Neymar vede cose che la gente normale non vede”.

Quella di Gigi Buffon è stata una carriera straordinaria. Non solo si è infatti ha giocato per tantissimi anni ai livelli più alti, ma si è anche imposto come uno dei portieri più forti dell’intera storia del calcio.

Nelle moltissime stagioni vissute da professionista ha incrociato tutti i più grandi campioni della sua generazione e, parlando alla ‘Bobo TV’, ha svelato quali sono stati i calciatori italiani più dotati dal punto tecnico con i quali ha giocato.

“I sei giocatori italiani tecnicamente più forti sono, e non è una classifica, Pirlo, Totti, Del Piero, Roberto Baggio, Cassano e il sesto non lo ricorderebbe già più nessuno ma valeva veramente tipo Bebeto, è Antonio Di Natale”.

Buffon ha ricordato in particolare un gesto tecnico dell’ex capitano dell’Udinese, spiegando come in Italia si capisca poco di calcio.

“Mi ricordo ancora un goal che fece in un Catania-Udinese che se lo fa Messi, Neymar o Ronaldo… solo che in Italia non capiscono un ca**o”.

La leggenda della Juventus e della Nazionale italiana ha poi ribadito il concetto parlando di Thiago Motta.

“Sai quand’è che ho capito che in Italia non capiscono un ca**o? Quando andavo in Nazionale e contestavano Thiago Motta. Dicevo ‘Questi qua non capiscono una sega di calcio’. È il giocatore più forte dello spazio, ha un peso specifico… e lo contestavano”.

Buffon ha anche vestito la maglia del PSG e, nel corso della sua avventura parigina, ha avuto modo di condividere il campo con Neymar.

“Mi fa impazzire, è uno spettacolo. Lui è un altro di quei giocatori che quando ci giochi insieme dici: ‘Che ca**o ho visto? Cosa sto vedendo?’. Ti dai veramente gli schiaffi. Fa delle giocate, riesce a cambiare proprio alcune situazioni. Tipo è sulla linea di fallo laterale, schiena al campo e sta per uscire, lui in un attimo si gira e vede a chi darla e come riprenderla. Vede delle cose che la gente normale non vede. Poi ha una classe, danza con la palla. È un qualcosa di unico”.

Nell’ultima parte della sua lunghissima esperienza alla Juventus ha avuto modo di giocare anche con un altro fenomeno: Cristiano Ronaldo.

“Si allena benissimo. Da quel punto di vista è un professionista eccezionale, non ho nulla da dire”.