Brunori potrebbe sbarcare in Serie A: piace alla Cremonese neopromossa

L'attaccante super protagonista della promozione in B del Palermo (ma in prestito dalla Juventus) è finito nel mirino della Cremonese.

29 goal tra stagione regolare e playoff, di cui l'ultimo utile per festeggiare la promozione in Serie B: numeri da sogno con la maglia del Palermo per Matteo Brunori, in prestito dalla Juventus e destinato a lasciare la Sicilia dopo una stagione indimenticabile.

Il salto, dalla Serie C, potrebbe essere addirittura doppio con l'approdo in massima serie che coronerebbe al meglio una carriera vissuta per lo più nelle categorie inferiori: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Brunori è un obiettivo della Cremonese.

La società lombarda ha da poco affidato la conduzione della squadra a Massimiliano Alvini dopo l'addio di Fabio Pecchia, artefice della risalita in Serie A grazie al secondo posto ottenuto alle spalle del Lecce: il 52enne tecnico di Fucecchio sarebbe d'accordo all'idea di allenare il 27enne bomber, entrambi in trepidante attesa di esordire finalmente tra i grandi.

Difficile, se non impossibile, immaginare una permanenza di Brunori a Palermo, nonostante il legame d'affetto creatosi con la tifoseria: più facile pensare ad una cessione da parte della Juventus proprietaria del cartellino, magari in Serie A per testarne ulteriormente le doti in un campionato dal coefficiente di difficoltà più elevato.