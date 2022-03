"Arrivederci tristezza": Brunori entra nella storia del Palermo, sognando la Juventus

Esiste una sorta di predestinazione anche nelle più banali delle coincidenze: l'omonimia, ad esempio. Ritrovarsi lo stesso nome di qualcun altro, senza poterci fare alcunché, e dopo averci convissuto per anni nella più totale noncuranza comprendere che, alla fine, tutto torna. Tutto ha un senso.

Perché alla fine "Come stai?" diventa più di una canzone: "Che cosa vuoi che dica? Di cosa vuoi che parli?". Matteo Luigi Brunori continua a raccontare una stagione in crescita in una terra che lo vuole bene e che lo coccola partita dopo partita. A Palermo, a 27 anni, ha ritrovato se stesso e la migliore condizione possibile: segna, sorride, lancia messaggi.

E, soprattutto, riscrive la storia, alla sua maniera. "Imbraccia" una chitarra, un po' come Dario (Brunori Sas), che di Matteo Luigi porta lo stesso cognome, e inizia a cantare: "il calcio è la sola religione del mondo che ho intorno". La Juventus ha tracciato il suo cammino da quando lo ha acquistato dal Pescata, nel gennaio del 2020. Un'operazione per l'Under 23, è stata definita: il bianconero e quello stemma, però, sono sempre "il bianconero e quello stemma", anche in Serie C. Se sei alla Juve sei alla Juve: calciatore, allenatore, dipendente. Sei alla Juve e basta.

Che poi, anche in questa storia, è possibile vederci uno strano disegno del destino su carta "rosanera", della stessa tinta di parte della storia della "Madama" dei primi del Novecento.

Contro l'Avellino Brunori ha siglato il goal numero 17 in campionato in 30 presenze, a -5 dal suo record personale (con il Villabiagio, in Serie D, nella stagione 2017/18), ma ha fatto anche di più. Segna ininterrottamente dal 2 febbraio, dal Derby contro il Messina, tappa fugace della sua carriera (solo una presenza in Coppa Italia di C): in sintesi, esulta e fa esultare da 8 gare consecutive. I goal totali, in questo periodo, sono 10.

Nessuno nella storia del Palermo ci è riuscito: al Partenio-Lombardi ha superato Sukru Gulesin, che negli anni Cinquanta si era fermato a quota 9 reti siglate in 7 partite di fila. A fine stagione ritornerà alla Juventus, con uno spirito differente.

E se è andata non nel migliore dei modi in passato, non fa nulla: "Arrivederci tristezza. Oggi mi godo questa dolcezza, e domani chissà".