Brozovic, che sfortuna: autogoal comico nel 7-1 rifilato a Malta

Tra la Croazia e la qualificazione diretta a Qatar 2022 c'è ancora uno scontro diretto con la Russia, anche se con l'obbligo di vittoria. Intanto la selezione balcanica si è scaldata nella serata di Malta, rifilando 7 goal ai malcapitati isolani.

Per la verità, comunque, i padroni di casa sono riusciti a segnare almeno una rete. Anche se non si tratta di una marcatura di uno dei propri giocatori, ma un autogoal. A firma di Marcelo Brozovic.

Il centrocampista dell’Inter è stato protagonista sfortunato di un episodio tragicomico. Su un cross dalla fascia, Brozovic ha provato un qualcosa tra un aggancio e una rovesciata per allontanare il pallone, ma è finito per calciarselo in faccia. Il rimpallo ha fatto sì che la sfera terminasse lentamente all’angolino alla destra del portiere Grbic, impotente.

Un autogoal 'Epic', per citare il malcapitato protagonista, che ha comunque potuto prenderla con un sorriso.

Poco male, visto il punteggio finale con cui i suoi hanno largamente vinto la partita, riuscendo a rispondere alla Russia. Come detto, domenica alle 15.00 disputeranno lo scontro diretto per il primo posto. Perisic e compagni avranno l'obbligo di vincere.