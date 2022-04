Si chiude l'avventura di Brocchi al Vicenza: ufficiale l'esonero

Si è chiusa ufficialmente l’avventura di Christian Brocchi sulla panchina del Vicenza. Il club biancorosso infatti, ha optato per un cambio in panchina ed ha annunciato il suo esonero.

Lo ha fatto con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“La Società LR Vicenza comunica che nella serata odierna il sig. Cristian Brocchi è stato sollevato dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra.

Contestualmente sono stati sollevati dai rispettivi incarichi anche i suoi collaboratori tecnici.

Il Club desidera ringraziare mister Brocchi e lo staff per la dedizione, la serietà e l’impegno profuso in questi mesi e augura loro il meglio per il proprio futuro”.

Approdato sulla panchina del Vicenza lo scorso 22 settembre per sostituire Domenico Di Carlo, quando la squadra non aveva ancora raggranellato punti in classifica, Brocchi, nel corso della sua esperienza in biancorosso, ha collezionato sei vittorie, sette pareggi e sedici sconfitte, per un totale venticinque punti in ventinove gare.

Il Vicenza, che è attualmente terzultimo nella classifica di Serie B a pari punti con il Cosenza e quindi in piena zona playout, cercherà dunque di ottenere la salvezza con un’altra guida tecnica.

Per Brocchi si tratta del secondo esonero in carriera, dopo quello subito a Brescia nel marzo del 2017. In carriera ha allenato anche Milan e Monza.