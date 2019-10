Brescia, Corini: "Balotelli ha un problema al ginocchio"

Eugenio Corini potrebbe far riposare Mario Balotelli in Brescia-Fiorentina: "Ha accusato un piccolo problema al ginocchio, valuteremo bene".

- potrebbe non avere tra i suoi protagonisti Mario Balotelli: il centravanti ex non è al meglio della condizione alla vigilia di una gara importante per le 'Rondinelle', che torneranno in campo dopo 22 giorni (il match col era stato rinviato a causa della morte del patron neroverde Giorgio Squinzi).

Ad annunciare il possibile forfait di 'Supermario' è stato Eugenio Corini in conferenza stampa, spiegando che le prossime ore saranno decisive per la scelta finale su chi schierare dal primo minuto.

"Lui avrebbe preferito giocare ma il calendario è fitto e ti mette davanti tre gare in sei giorni. Nei giorni scorsi ha fatto delle terapie per un piccolo problema al ginocchio. Valuterò bene chi mandare in campo, serviranno giocatori con determinate caratteristiche perché la Fiorentina gioca molto bene con il pallone. A me piacciono quelli generosi che danno tutto per la squadra".

Balotelli ha giocato due delle sei partite disputate dal Brescia (nelle prime quattro giornate ha scontato una squalifica) segnando una rete al 'San Paolo' di , inutile ai fini del risultato che ha visto i lombardi soccombere per 2-1.