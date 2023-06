Brendan Rodgers torna al Celtic: ufficiale, contratto di tre anni

Il successore di Postecoglou al Celtic è una vecchia conoscenza: riecco Brendan Rodgers, già sulla panchina degli scozzesi dal 2016 al 2019.

Il successore di Ange Postecoglou è stato finalmente trovato: a rimpiazzare l'australiano, diventato un paio di settimane fa il nuovo manager del Tottenham, è Brendan Rodgers, che torna così sulla panchina del Celtic dopo poco più di quattro anni dall'addio del 2019.

Ad annunciare il ritorno di Rodgers con un comunicato ufficiale sono stati i Bhoys, campioni di Scozia in carica dopo aver conquistato la Premier League con 7 punti di vantaggio sugli eterni rivali dei Rangers. L'ex Liverpool ha firmato per tre anni, fino al 30 giugno del 2026.

"Sono davvero felice di tornare al Celtic e sono estremamente entusiasta per questa grande opportunità - le prime parole di Rodgers, come si legge sul sito ufficiale del club di Glasgow - Quando mi è stato concesso il privilegio di essere invitato di nuovo a far parte del club, è stata una decisione molto semplice per me e la mia famiglia.

Ci siamo già goduti dei bei momenti al Celtic e sarà di nuovo questo il mio obiettivo: offrire un buon calcio, assicurarci di avere una squadra che tutti amino guardare e regalare vittorie ai nostri tifosi".

Rodgers è reduce da un'esperienza dolceamara alla guida del Leicester, con cui ha vinto FA Cup e Community Shield, salvo venire esonerato nel corso della passata stagione. Annata che le Foxes, come noto, hanno chiuso con Dean Smith in panchina, senza evitare una dolorosissima retrocessione in Championship sette anni dopo il trionfo targato Claudio Ranieri.

Nella prima avventura a Glasgow, iniziata nel 2016 e conclusa nel 2019, Rodgers si è riempito la bacheca di trofei: ha conquistato il campionato per due volte, aggiungendoci un paio di FA Cup scozzesi e tre Coppe di Lega.