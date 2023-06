Postecoglou vicino al Tottenham: ok del Celtic per parlare del contratto

L'australiano è ad un passo dalla panchina del Tottenham: al Celtic ha realizzato l'ottavo treble casalingo del club, record storico nel calcio.

E' in via di definizione la trattativa che, salvo colpi di scena, porterà Angelos Postecoglou a sedersi sulla scottante panchina del Tottenham dopo una stagione altamente negativa dei londinesi, fuori dalle coppe europee in virtù dell'ottavo posto in Premier League.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sports', il Celtic ha dato il via libera all'australiano di origine greca per discutere con gli 'Spurs' delle cifre del contratto: un aspetto che non fa che avvicinarlo allo sbarco in Inghilterra.

A Londra, Postecoglou si troverà di fronte ad un compito non semplice: in primis bisognerà ricostruire la squadra attorno all'unico punto fermo, quell'Harry Kane richiestissimo sul mercato dalle altre big di Premier e non solo, per poi riportarla in Europa sfruttando l'assenza della maggior parte degli impegni infrasettimanali.

CHI E' POSTECOGLOU, IL PROSSIMO TECNICO DEL TOTTENHAM

Ex difensore, classe 1965, Postecoglou comincia la carriera da allenatore nel 1996 alla guida del South Melbourne, carica mantenuta fino al 2000 con la nomina di c.t. dell'Australia Under 20, esperienza che gli permette di entrare in contatto con i talenti più floridi del movimento locale.

Sette anni propedeutici all'avventura in Grecia al Panachaïkī, durata appena nove mesi, prima del ritorno in Australia per vincere altri due campionati (i primi erano stati festeggiati col South Melbourne) al timone del Brisbane Roar.

Nel 2013 lascia il Melbourne Victory per allenare l'Australia, condotta ai Mondiali 2014 (conclusi con l'eliminazione al primo turno) e al successo nella Coppa d'Asia dell'anno successivo. Nel 2017, dopo aver conquistato la qualificazione a Russia 2018, si dimette a sorpresa per volare in Giappone allo Yokohama Marinos, con cui si laurea campione nazionale nel 2019.

Il 2021 è l'anno del ritorno in Europa al Celtic, dove in due stagioni porta a casa cinque trofei: nel 2022/23 realizza l'ottavo treble casalingo (campionato, coppa nazionale e coppa di Lega) nella storia del club biancoverde, impresa mai riuscita a nessun'altra società.