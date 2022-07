Bremer-Juventus, quale numero di maglia indosserà?

Il brasiliano alle prese con una scelta importante: il numero di maglia bianconera dopo gli addii di Chiellini e De Ligt alla Juventus.

Bremer giocherà nella Juventus 2022/2023. Superata la concorrenza dell'Inter, il brasiliano lascia il Torino rimanendo però nella stessa città. Dai granata ai bianconeri, per provare a vincere tutto con Madama, dalla Serie A alla Champions, trofeo a cui Madama punta da quasi trent'anni.

Partiti Chiellini, in direzione Los Angeles, e De Ligt, che continuerà la sua carriera al Bayern Monaco, Bremer sarà il titolare al fianco di Bonucci, con Rugani e Gatti prime alternative di Allegri al centro della difesa bianconera. Una grande responsabilità, dopo essere stato eletto miglior difensore della Serie A 2021/2022.

BREMER, QUALE NUMERO ALLA JUVE?

3?

4?

Le possibilità per Bremer sembrano essere ridotte a due, la numero 3 o la casacca 4. Entrambe sono libere dopo l'addio di Chiellini, possessore del primo per anni, e De Ligt. La scelta del brasiliano dovrebbe portarlo ad indossare proprio la 4, come simbolo del post De Ligt in seguito al suo recente trasferimento.

Non è però da escludere che Bremer scelga di vestire una maglia leggendaria come quella di Chiellini, la numero 3 appena lasciata libera. Del resto l'ex Mineiro ha giocato con il Torino indossando proprio la tre, mentre la 4 rappresenterebbe una prima volta per il classe 1997.

A proposito di passato, Bremer in carriera ha avuto anche la 36 e la 17, eventualità improbabili davanti alla possibilità di scegliere tra due numeri simbolo come il 3 e il 4.

I NUMERI DI MAGLIA DELLA JUVE 2022/23