Brasile, Neymar salta la Copa America: grave infortunio alla caviglia

Nell'amichevole contro il Qatar, Neymar ha accusato l'ennesimo infortunio, accusando la rottura del legamento della caviglia. Niente Copa America.

Non è sicuramente il periodo di Neymar, per usare un eufemismo. Il calciatore del , impegnato ieri nell'amichevole tra e , ha accusato un grave infortunio alla caviglia, che lo ha costretto ad abbandonare il campo fasciato ed in lacrime.

Poco dopo è poi arrivato il comunicato del Brasile che non lascia spazio a dubbi: Neymar ha accusato una distorsione alla caviglia con rottura legamentosa, di conseguenza non c'è il tempo per recuperarlo in vista della Copa America. La Federazione brasiliana comunicherà a breve il nome del suo sostituto.

OFFICIAL | Brazil have confirmed that Neymar is out of the Copa America with a ruptured ligament in his right ankle. pic.twitter.com/0R6Z0AeZGW — Goal (@goal) 6 giugno 2019

Il Brasile ha vinto lo stesso l'amichevole contro il Qatar per due a zero con i goal di Richarlison e Gabriel Jesus. Ma perde una pedina fondamentale, simbolo, per la Copa America che inizierà il 15 giugno, proprio con la sfida tra Brasile e .

Un periodo nero quello di Neymar. Solo nell'ultima settimana si è visto togliere la fascia da capitano dal braccio a favore di Dani Alves, poi è stato anche accusato di stupro da una ragazza, con il brasiliano che ha prontamente negato. La ragazza, tra l'altro, proprio oggi, dovrebbe parlare in conferenza stampa per raccontare la sua versione dei fatti.

Ora anche la mazzata dell'infortunio. Tite perde uno dei suoi giocatori fondamentali a pochi giorni dalla Copa America che si giocherà in casa...