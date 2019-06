Neymar nega le accuse di stupro: "Sono caduto in una trappola"

Accusato di violenza sessuale, Neymar si difende e pubblica la conversazione avuta con la ragazza: "Non sarei mai capace di una cosa simile".

Sono giorni difficili e drammatici per Neymar, accusato di stupro da una ragazza brasiliana conosciuta su Instagram: la donna sarebbe stata violentata dal calciatore in un hotel parigino lo scorso 15 maggio, vicenda venuta alla luce solo nelle scorse ore.

Lo stesso Neymar, però, si è difeso da ogni accusa attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, nel quale ha postato gli screenshot dei messaggi Whatsapp scambiati con la ragazza.

"Sono accusato di stupro ed è una parola pesante, ma è quello che sta accadento. Sono stato colto di sorpresa. Sentire tutto questo è molto triste. Conoscete il mio carattere e sapete che non farei mai una cosa del genere. Ma siccome sono stato chiamato in causa, sono qui per metterci la faccia, perché so che ogni notizia con il mio nome fa rumore. Ora esporrò tutta la conversazione che ho avuto con la ragazza, i nostri momenti intimi, perché è necessario mostrare tutte le prove che nulla di tutto ciò è accaduto. Ciò che è successo è un rapporto tra uomo e donna tra 4 mura. Abbiamo iniziato a chattare, mi ha chiesto un regalo per il figlio, gliel'ho portato e ora... sono sorpreso da queste accuse. Ecco il video che spero chiarirà tutto e farà giustizia. Questa è la conseguenza della trappola in cui sono caduto".

Nel video in questione, come si può vedere, Neymar ha reso pubblica la conversazione avuta via Whatsapp con la ragazza, nel quale le intenzioni di quest'ultima di avere un rapporto con il calciatore sono più evidenti che mai. Un documento già in mano alle autorità competenti.