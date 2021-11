Il Brasile chiude un'era: Formiga lascia la Seleçao femminile a 43 anni

234 presenze attraversando 26 anni. 7 partecipazioni ai Mondiali di calcio, altrettante alle Olimpiadi. Numeri che fanno rabbrividire al solo pensiero, tanto da sembrare quasi finti. E invece sono reali. Perchè quando si parla di Formiga, nulla è impossibile.

Miraldes Maciel Mota, classe 1978, per tutti Formiga. Una delle più grandi di sempre. Ha abbautto ogni primato nella sua carriera con la maglia della Seleçao. Nella notte tra il 25 e il 26 novembre 2021, a 43 anni, ha messo il punto alla sua esperienza in verdeoro. Iniziata nel 1995, con il suo primo di 7 Mondiali.

Centrocampista di ruolo, leggenda per status. Formiga ha lasciato la nazionale raccogliendo la sua ultima presenza nella sfida amichevole contro l'India. 12 minuti finali a Manau, in piena foresta Amazzonica, prima di salutare per sempre la maglia con cui ha scritto la storia.

Bom dia para quem ainda não superou a noite de ontem! E o #FormigaDay continua... Hoje ainda tem muitas homenagens para nossa Eterna Camisa 8!#F8rmigaInterminável #FormigaEterna



📸 Thais Magalhães / CBF pic.twitter.com/lGP9yxOM3w — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) November 26, 2021

Già nel 2016 aveva deciso di farsi da parte, salvo poi tornare sui propri passi per continuare a scrivere pagine epiche. Si è messa al collo due medaglie d'argento, per 6 volte è stata campione del Sudamerica. Ha vinto tutto con i suoi club, specialmente in Brasile, ma è passata anche per Svezia, Stati Uniti, Canada, Francia più di recente (4 anni al PSG).

La sua seconda pelle però è sempre stata quella verdeoro. La maglia, la sua numero 8, se l'è tolta per l'ultima volta a Manaus, ma il suo mito durerà per sempre.