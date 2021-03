L'aneddoto di Brahim Diaz: "Da piccolo pensavo di essere Spider Man"

Da Brahim Diaz a supereroe è un attimo. Già, peccato stesse finendo male. A svelarlo è il fantasista del Milan in prestito dal Real Madrid, che ai canali ufficiali del Diavolo confessa una disavventura capitatagli per 'colpa'... di Spider Man.

Lo spagnolo era un fan sfegatato del celebre personaggio, a punto tale da volerne emulare le gesta.

"Da piccolo mi piaceva molto Spider Man, pensavo di essere come lui. Ero in bagno, mi stavo facendo la doccia, e ho voluto prendere l’asciugamano saltando… Mi sono rotto due denti: mia madre mi ha portato dal dentista".

Errori di gioventù, perchè il presente si chiama Milan e vede Brahim inventare giocate ad alti livelli.

"Sono un ragazzo cresciuto, come tutti, amando quello che ama ora: il calcio, e realizzando il mio sogno come sto facendo finora di poter giocare a livello professionistico, migliorando giorno dopo giorno. Sono un ragazzo umile cresciuto in un quartiere e sono arrivato fin qui, realizzando i miei sogni".