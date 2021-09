Brahim Diaz si è preso il Milan: goal pesanti e magie, cancellato Calhanoglu

Il nuovo numero 10 del Milan, Brahim Diaz, sta già recitando un ruolo da protagonista: goal pesanti e invenzioni, ha già fatto dimenticare Calhanoglu.

Il decimo per rompere un incantesimo chiamato 'Meazza', un'altra firma per certificare lo status di uomo chiave. Il successo del Milan sul Venezia porta (anche) la firma di Brahim Diaz. Il trequartista di Malaga ha siglato la rete numero 10, proprio come il suo numero di maglia, con la maglia rossonera ed è riuscito a sbloccarsi a San Siro, davanti ai propri tifosi. Fino ad ora, infatti, il calciatore spagnolo classe 1999 aveva segnato in campionato solamente lontano dal 'Meazza' nelle 17 presenze in Serie A.

Brahim trova ancora una volta il modo giusto per sbloccare un'altra partita complicata e indirizzarle verso i canali rossoneri. Lo spagnolo ci era già riuscito a Genova contro la Sampdoria all'esordio in questa Serie A, con il goal che aveva regalato i primi tre punti alla squadra di Pioli; si è ripetuto ieri a San Siro con la rete che ha permesso al 'Diavolo' di superare il muro eretto dal Venezia dopo quasi 70 minuti. La terza firma in stagione, considerando anche quella nel palcoscenico di Anfield, nella prima stagionale in Champions League. Una zampata vincente che non ha portato punti alla squadra di Pioli ma che ha dato autostima e consapevolezza dei propri mezzi in una serata in cui nonostante la sconfitta gli aspetti positivi hanno superato quelli negativi.

L'ex Real Madrid si fa trovare al posto giusto nel momento giusto: sulla sponda di Theo Hernandez è a due passi dalla linea di porta ed è un gioco da ragazzi spingere la palla in rete. Così Brahim si è fatto perdonare dopo un errore da pochi passi di qualche minuto prima, con una rete letteralmente divorata. Il goal, ma non solo: nella serata di San Siro, lo spagnolo ha toccato 50 palloni, con 33 passaggi e l’87% di precisione. Numeri che testimoniano quanto sia al centro della manovra rossonera.

Invenzioni tra le linee, inserimenti negli spazi e giocate in grado di illuminare la manvora. Pioli affida al 21enne spagnolo le mansioni di un fantasista puro, con meno compiti in fase di non possesso e maggiori responsabilità dalla trequarti in avanti.

"L’anno scorso giocavamo con un centrocampista, lui è un trequartista di qualità puro, un giocatore di tocco e di inserimento – ha dichiarato l'allenatore rossonero a Sky –. Brahim è un ragazzo con grande convinzione nei propri mezzi, ha avuto bisogno di tempo per maturare. È tornato con grande piacere, sono contento che si stia togliendo delle soddisfazioni".

Con l'addio di Hakan Calhanoglu in estate, passato all'Inter a parametro zero, il Milan ha deciso di puntare nuovamente su Brahim Diaz. Di comune accordo con Pioli, la dirigenza rossonera - con Maldini e Massara - ha spinto per riportare lo spagnolo a Milano con una nuova trattativa messa in piedi con il Real Madrid. Una scommessa degli uomini mercato di viale Aldo Rossi, che dopo una prima annata non certamente esaltante - ma con qualche lampo come la grandissima prestazione nel successo per 3-0 sulla Juventus allo Stadium - hanno ribadito la loro grande fiducia nel classe 1999.



1 - Brahim Díaz ha trovato il suo primo gol a San Siro in Serie A alla 17ª partita giocata nella competizione in questo stadio. Chiavi.#MilanVenezia pic.twitter.com/Sbcb0qZIDd — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 22, 2021



Dopo la fumata bianca tra Milan e Real Madrid sulla base del prestito biennale oneroso a 3 milioni di euro e diritto di riscatto (22 milioni) e controriscatto in favore del Real Madrid (27), Brahim Diaz è sbarcato nuovamente a Milano per indossare la maglia numero 10 del 'Diavolo'. Lo spagnolo ha già cancellato nella mente dei tifosi la delusione per l'addio di Calhanoglu a suon di goal e prestazioni.

Reti pesanti e fantasia. Brahim Diaz ha già individuato la ricetta giusta per scaldare i cuori dei tifosi rossoneri e far esplodere di gioia San Siro. Sulle tribune del 'Meazza', i sostenitori hanno rispolverato un vecchio coro dedicato a Kakà: "Siam venuti fin qui per vedere segnare Brahim". L'ennesima conferma del feeling nato tra il nuovo numero 10 e la tifoseria. Ieri l'ex Real Madrid ha fatto esplodere di gioia per la prima volta lo stadio in campionato e la sensazione è che siamo solo all'inizio.