Brahim Diaz crede nel Milan: "Bisogna puntare allo Scudetto"

Il Milan presenta Brahim Diaz: "Bisogna puntare anche allo Scudetto e non solo alla Champions. Preferisco giocare trequartista l'idolo è Iniesta".

Un da vertice. E' ciò che crede Brahim Diaz, arrivato in prestito dal e che non nasconde le proprie ambizioni in rossonero.

Nella conferenza di presentazione, il talento spagnolo ha lanciato il Diavolo.

L'articolo prosegue qui sotto

"Il Milan deve puntare anche allo Scudetto, non solo alla . L'acquisto di Tonali e la conferma di Ibrahimovic sono ottimi segnali. Possiamo fare grandi cose". Altre squadre "È un piacere essere qui. Questo è un club con una storia immensa, che ha finito molto bene l'ultima stagione".

Brahim, sul suo impiego nel 4-2-3-1 di Pioli, ha le idee chiare.

"Preferisco giocare da trequartista, ma le cose che mi sono detto con l'allenatore restano tra noi. Mi definirei un giocatore con un buon dribbling e una buona qualità tecnica, spero di dimostrarlo. Il mio idolo è Iniesta perché lo guardavo sempre da piccolo e sono cresciuto con lui".

Il talento dei Blancos è giunto in a titolo temporaneo senza diritto di riscatto.