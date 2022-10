Incredibile in Borussia Monchengladbach-Eintracht: si stacca un cavo della spidercam

Episodio potenzialmente molto pericoloso in Borussia Monchengladbach-Eintracht: cede uno dei cavi che sorregge la spidercam.

E’ un episodio che ha dell’incredibile, quello avvenuto nel corso di Borussia Monchengladbach-Eintracht Francoforte, sfida valida per l’undicesima giornata della Bundesliga.

Al 75’, mentre tutti i giocatori erano nella trequarti ospite dopo un calcio piazzato, il direttore di gara, Daniel Siebert, ha fermato il gioco. Inizialmente non si è compreso quale fosse il motivo della sua decisione, ma tutto è stato successivamente più chiaro quando ha segnalato che c’era un filo che penzolava all’altezza della linea di metà campo.

Si è trattato di uno dei cavi che sorregge la spidercam, ovvero la telecamera sospesa che viene utilizzata in molti stadi e che consente di catturare immagini dall’alto anche in velocità.

Getty

Ebbene la spidercam, che apparentemente non è stata colpita da nulla, fortunatamente non è caduta sul terreno di gioco e quindi nessuno tra i presenti in campo ha corso pericoli. L’accaduto ha comunque richiesto l’intervento degli addetti del Borussia-Park, mentre i giocatori delle due squadre sono stati fatti spostare verso le relative panchine.

La spidercam è stata quindi abbassata e la partita è ripresa dopo circa sette minuti sul risultato di 3-1 a favore dell’Eintracht.