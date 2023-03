Ancora imbattuta nel 2023, la squadra di Terzic è protagonista di un inizio anno straordinario: dieci vittorie su dieci e testa della classifica.

Borussia Dortmund da dieci in Bundesliga. Gli uomini di Terzic, allenatore 40enne formato nella Ruhr, battendo il Lipsia nell'anticipo della 23ª giornata di campionato hanno portato a casa la decima vittoria su dieci partite nel 2013, l'ottava di fila in Bundes, che in attesa del Bayern vale la vetta solitaria della classifica.

Numeri straordinari quelli dei gialloneri che certificano sensazioni di 'kloppiana' memoria dalle parti di Dortmund, nonostante la cessione in estate di Haaland e la malattia di Haller, tornato in campo come riferimento offensivo del 4-3-3 più brillante di Germania.

La versione 2022/2023 del Borussia Dormund - secondo miglior attacco di Bundesliga con 47 reti - è una delle più divertenti degli ultimi anni, trascinata il campo da quel Bellingham (2003) invidiato da mezza Europa, dal sempreverde Reus - che col goal al Lipsia ha eguagliato Zorc come secondo marcatore di sempre del club a quota 159 goal - e da giocatori più esperti come l'ex juventino Emre Can, anche lui in rete contro la squadra Red Bull, al primo e decisivo centro in campionato.

L'entusiasmo all'iconico Westfalen Stadion non è mai mancato, ma in questo momento è vivo come non mai. Capace di passare dal sesto al primo posto in sette turni, il Borussia Dortmund è l'unica squadra che potrebbe competere per il titolo fino alla fine con lo schiacciasassi Bayern Monaco. Senza dimenticare il sogno Europa che procede spedito con la vittoria dell'andata degli ottavi di Champions contro il Chelsea.

Forse è ancora presto per paragonare questa squadra con il Dormund-rivelazione di Klopp degli anni dieci. È fuori dubbio, però, che la strada tracciata nella Ruhr sia decisamente quella giusta.