Borussia Dortmund da sogno: sorpasso ai danni del Bayern a 90’ dal termine della Bundesliga

Il Borussia Dortmund è ad un soffio dall’interrompere il lungo dominio del Bayern in Germania: doppio Haller contro l’Augsburg.

Serviva una vittoria al Borussia Dortmund per regalarsi la possibilità di compiere una storica impresa, e la vittoria, nettissima, è puntualmente arrivata sul campo dell’Augsburg.

I gialloneri della Ruhr, imponendosi per 3-0 alla WWK Arena, si sono regalati quei punti che hanno consentito loro di approfittare al meglio della sconfitta interna patita dal Bayern contro il Lipsia e di superare proprio i bavaresi in vetta alla classifica quando mancano ormai solo 90’ al termine della Bundesliga.

Una partita, quella di Augsburg, che il Borussia è riuscita a far sua soprattutto grazie ad un grande secondo tempo. Trovatosi in superiorità numerica al 38’ quando è stato Uduokhai a meritarsi il cartellino rosso, gli uomini di Edin Terzic hanno sbloccato il risultato grazie ad un gran goal di Haller siglato al 59’.

A mandare in archivio la pratica è stato lo stesso attaccante ex Ajax all’84’, mentre a fissare il risultato sul definitivo 0-3 è stato Brandt in pieno recupero al 93’.

Grazie a questo successo, il terzo consecutivo dopo quelli con Monchengladbach e Wolfsburg e il quinto in generale nelle ultime sette uscite (accompagnato da due pareggi), il Borussia Dortmund si porta dunque a +2 sul Bayern ed ora è ad una vittoria dal titolo di campione di Germania (la differenza reti è nettamente favorevole ai bavaresi).

Nel 34° turno della Bundesliga i gialloneri affronteranno in casa il Mainz, mentre i rivali guidati di Tuchel andranno a Colonia.

Il regno del Bayern Monaco, dopo dieci campionati vinti consecutivamente, non è mai stato così vicino dal giungere alla sua fine.