Borussia Dortmund, Alcacer ancora ko: a rischio per l'Inter

Paco Alcacer è a forte rischio forfait per Inter-Borussia Dortmund: il problema al tendine d'Achille non è ancora stato superato. Ko anche Piszczek.

L' non potrà permettersi altri passi falsi in : un punto nelle prime due partite e situazione che rischia di compromettersi ulteriormente in caso di mancata vittoria a San Siro contro il mercoledì sera.

I tedeschi arrivano allo scontro con i nerazzurri forti dei quattro punti finora totalizzati nel girone: quello all'esordio con il e i tre conquistati a Praga sul campo dello Slavia. Scenario di apparente tranquillità che però rischia di essere minato dall'assenza di Paco Alcacer.

La punta spagnola è reduce da un infortunio al tendine d'Achille che lo ha tenuto fuori contro i cechi e il in : secondo 'La Gazzetta dello Sport' le sue condizioni non sono granché in miglioramento e la possibilità che non possa essere utilizzato dal tecnico Favre a Milano è molto alta.

Qualora lo stop venisse confermato, per il si tratterebbe di una tegola bella grossa: Alcacer ha già messo a segno sette reti in nove apparizioni stagionali, confermando l'ottimo feeling con il goal mostrato anche nel corso della passata stagione.

Pochissime chances di vedere tra i titolari Lukasz Piszczek che non è ancora tornato ad allenarsi con i compagni di squadra. Recuperato invece Nico Schulz.