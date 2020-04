Borja Valero a sorpresa: "Nei test fisici sono tra i migliori dell'Inter"

I numeri mostrano un Borja Valero in forma: "Quando ho giocato sono stato tra i migliori nei dati fisici, voglio continuare ancora uno o due anni".

Trentacinque anni e non sentirli. Borja Valero è ancora al top: lo conferma lo stesso spagnolo dell', in un'intervista ad 'AS', assicurando che di appendere gli scarpini al chiodo non ci pensa nemmeno.

"Non ho intenzione di smettere. Ciò che crea più dubbi a quest'età è l'aspetto fisico, ma quest'anno sono stato al top. Quando ho giocato i dati hanno detto che sono stato tra i migliori della squadra, questo è fondamentale per capire che ho ancora voglia e mi diverto".

Il contratto di Borja con l'Inter scadrà a giugno, ma il caos Coronavirus apre a qualsiasi scenario. Con l'Inter o meno.

"Voglio giocare ancora, almeno uno o due anni. La situazione causa incertezza, ma voglio continuare".

Dallo spagnolo, nei confronti di Conte parole importanti.

"Ha un carattere competitivo e compie un lavoro quotidiano mostruoso, vuole sempre superarsi. E' molto esigente con se stesso e con gli altri, non solo i calciatori. Questo fa la differenza".

Infine un pensiero su -Inter, disputata nei giorni in cui è esplosa l'emergenza sanitaria in .