Bonucci vede ancora l'Inter avanti: "È la squadra da battere"

Il difensore della Juventus, premiato nella sua Viterbo, vede l'Inter avanti a tutti ai nastri di partenza del campionato.

Leonardo Bonucci si mostra cauto e determinato in vista della nuova stagione. Il difensore della Juventus, premiato nella sua Viterbo dal sindaco Giovanni Arena, ha rilasciato alcune dichiarazioni che sono state riportate da Sky Sport.

Tanti i temi toccati, a cominciare dal nuovo campionato di Serie A che comincerà tra due settimane. Per la griglia di partenza, Bonucci vede favorita l'Inter campione d'Italia in carica.

"L'Inter è la squadra da battere, ma ci sono anche Roma, Milan e Lazio che daranno fastidio. Nella lotta, i dettagli faranno la differenza. Allegri è carico, noi siamo pronti a riprenderci quanto lasciato per strada. Ci sono le condizioni per fare una grande stagione".

Già, Massimiliano Allegri: il tecnico tornato in bianconero dopo due stagioni e che ha subito chiarito le gerarchie per quanto riguarda la fascia di capitano. Sulla battuta del mister, che ha indicato Bonucci non tra i primi giocatori per la fascia, il difensore ha risposto così:

"Il mister spesso fa battute, per me conta solo il campo. Le chiacchiere se le porta via il tempo e le biciclette i livornesi. Fascia o non fascia, io quello che devo fare nello spogliatoio e in campo lo so già".

Una chiosa finale sul mercato, sia della Juventus che delle altre squadre:

"È un fine mercato particolare, tanti giocatori di peso hanno cambiato squadra e questo cambia un po' le gerarchie. La nostra società ci teneva a trattenere i migliori per raggiungere gli obiettivi".

Bonucci si prepara quindi all'ennesima stagione in cui sarà uno dei trascinatori della Juventus. Fascia o non fascia.